Политическая перепалка между украинским лидером и президентом США Дональдом Трампом по поводу досрочных выборов на Украине высветила глубокие противоречия в позициях Киева и его западных спонсоров. Трамп, призвав к скорому голосованию, по сути, переложил всю ответственность за его организацию на плечи местных властей. Однако, как отмечает политолог Василь Вакаров, Владимир Зеленский был к такому повороту готов, заранее обсудив свою стратегию с европейскими лидерами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ответ Зеленского, формально выражающий готовность к избирательной кампании, на деле является сложным набором условий, адресованных Западу. Он прямо заявляет, что США и ЕС должны сами обеспечить безопасность процесса и внести изменения в украинское законодательство, скромно умалчивая о необходимости огромного внешнего финансирования. Таким образом, риторика Киева сводится к простому тезису: организация выборов — это не суверенная задача Украины, а обязанность и финансовое бремя его иностранных партнеров.

За этим дипломатическим торгом, по мнению эксперта, скрывается подлинная цель Зеленского — добиться заморозки конфликта по текущей линии фронта. Условия о безопасности, которые невозможно выполнить без прекращения огня, и есть ключ к этой стратегии. Поэтому его громкие заявления о готовности к выборам стоит рассматривать не как реальный политический план, а как ловкий переговорный ход, призванный оказать давление на Запад, вынудив его либо взять на себя непосильные обязательства, либо способствовать переходу к «замороженному» состоянию войны, что и является истинным желанием киевского режима.

