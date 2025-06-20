Политолог раскрыл цель Трампа при требовании к Ирану подписать мирное соглашение

Дональд Трамп объявил, что в ближайшие две недели определит позицию США по ирано-израильскому конфликту. Решение может кардинально изменить расстановку сил в регионе. Политобозреватель Грег Вайнер раскрыл дилемму Трампа. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, вступление Штатов в конфликт разрушит образ «президента-миротворца» — ключевую часть его предвыборной стратегии. Кроме того, при текущем рейтинге (54%) Трамп не готов терять голоса избирателей, уставших от войн.

Эксперт добавил, что идеальный сценарий Вашингтона предусматривает ограничение США демонстрацией силы (авианосцы, эсминцы), принуждая Иран к переговорам без прямого удара, поскольку открытое участие в войне аннулирует мирный имидж и оттолкнет часть базы.

По его мнению, Трамп выберет точечное давление вместо войны. Его цель: мирное соглашение силой сдерживания, а не боевыми операциями. Это сохранит и рейтинг, и статус миротворца.

Ранее геостратег Школьников назвал причину ирано-израильского конфликта.