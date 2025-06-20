Геостратег Школьников назвал причину ирано-израильского конфликта

Геостратег Андрей Школьников раскрыл скрытые цели Запада в противостоянии с Ираном. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, реальная битва здесь ведется не за ядерное оружие Тегерана, а за блокировку нефтегазовых потоков из Персидского залива в Китай и Европу. Однако для этого недостаточно просто перекрыть Ормузский пролив — требуется полное уничтожение инфраструктуры региона.

Эксперт добавил, что в целом США, осознавая свой уход из Азии, видят в Китае главную угрозу. В связи с чем они применяют так называемую загонную охоту– экономическое и военное сдерживание Поднебесной любой ценой, а само противостояние — лишь инструмент для срыва энергетических поставок конкурентам США.

По его мнению, Штаты готовят тотальный разгром Ближнего Востока не ради демократии, а чтобы Китай не смог подняться на дешевых энергоресурсах.

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