Политолог развеял иллюзии о женевских переговорах: прорыва не будет

Женевские переговоры между Россией и Украиной, о которых спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отрапортовал как о новом витке дипломатии, на деле оказались не более чем декоративным танцем. Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с Pravda.Ru развеял иллюзии о скором мире: по его словам, стороны лишь делают хорошую мину при плохой игре, но к реальным уступкам не готов ни Киев, ни Москва.

По его словам, главный камень преткновения, как и следовало ожидать, упирается в территориальный вопрос, который остается неразрешимым ребусом. Идея взаимных шагов навстречу, которую периодически подбрасывают в информационное поле, выглядит утопией: если бы она работала, ее реализовали бы еще вчера. Россия такой подход не устраивает категорически, и для этого есть веские причины. Фронт застыл не только из-за зимних холодов, но и из-за объективной сложности самой операции, которая не терпит суеты и громких обещаний.

Эксперт добавил, что Уиткофф, разумеется, заинтересован в том, чтобы представить процесс как продуктивный — Вашингтону позарез нужна картинка успешной миротворческой миссии. Но за фасадом дипломатических улыбок скрывается простая истина: содержательные переговоры о прекращении огня невозможны без участия военных, способных обсуждать технические детали разведения сил. Если же за столом сидят только политики, встреча превращается в бесконечный обмен давно известными декларациями.

По его мнению, Женева станет очередным раундом дипломатической инерции, где каждая сторона старательно избегает ярлыка «срывающего переговоры». Никто не хочет брать на себя ответственность за провал, но и шагнуть навстречу по-настоящему пока никто не готов. Мир наступит тогда, когда одна из сторон решится на болезненную уступку, а не тогда, когда дипломаты отчитаются о «продолжении работы». И этот момент, судя по всему, откладывается на неопределенный срок.

