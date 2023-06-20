Политолог Рудаков определил виновного в незаконной передаче Крыма в 50-х годах Украине

По словам политолога Александра Рудакова, передача полуострова Крым Украине во времена Советского Союза противоречила законодательству тех времен. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что противоречие касалось прежде всего советского государственного права.

По мнению эксперта, причиной передачи Крыма стало желание главы государства Никиты Хрущева заручиться поддержкой партийной номенклатуры в борьбе за власть с бывшими соратниками Сталина.

Рудаков отметил, что для жителей Крыма в настоящее время данные выводы носят историко-познавательный характер, однако в международных отношениях они могут оказаться важными.