Политолог Рудаков определил виновного в незаконной передаче Крыма в 50-х годах Украине
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По словам политолога Александра Рудакова, передача полуострова Крым Украине во времена Советского Союза противоречила законодательству тех времен. Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что противоречие касалось прежде всего советского государственного права.
По мнению эксперта, причиной передачи Крыма стало желание главы государства Никиты Хрущева заручиться поддержкой партийной номенклатуры в борьбе за власть с бывшими соратниками Сталина.
Рудаков отметил, что для жителей Крыма в настоящее время данные выводы носят историко-познавательный характер, однако в международных отношениях они могут оказаться важными.