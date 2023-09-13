Политолог Саймс дал оценку шансам на переизбрание попавшего под следствие Байдена

По словам политолога Дмитрия Саймса, расследование против действующего американского лидера Джо Байдена уравняет его шансы с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что это еще не является по сути конкретно импичментом, а лишь начало процедуры по сбору информации, однако это важный шаг, который даст возможность начать серьезное расследование в отношении Байденов.

По мнению эксперта, несмотря на наличие спецпрокурора, который назначен самим Байденом и покрывает все его незаконные деяния, конгрессмены имеют право взглянуть на все нужные документы, независимо от того, нравится ли это спецпрокурору или нет.