Политолог Сарданян пояснил причину постоянных утечек из бундесвера
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В МИД России заявили, что потребовали объяснений от посла Германии в России Александра Ламбсдорффа по поводу опубликованной расшифровки беседы офицеров бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту. По словам политолога Генри Сарданяна, в целом содержание данной аудиозаписи как таковой не удивляет. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что ничего нового для России здесь нет. Гражданам нашей страны известно, что ракеты, поражающие Белгород, доставляются Западом на Украину, поэтому странно было бы удивляться тому, что немцы не причастны к развязанному Вашингтоном конфликту.
По мнению эксперта, это уже не первая подобного рода утечка. Тем не менее это говорит о своего рода внутриполитической борьбе, в которой замешаны вооруженные силы Германии, поскольку утечки не могут быть такими частыми, которые являются предметом разбирательств на правительственном уровне.