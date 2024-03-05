В МИД России заявили, что потребовали объяснений от посла Германии в России Александра Ламбсдорффа по поводу опубликованной расшифровки беседы офицеров бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту. По словам политолога Генри Сарданяна, в целом содержание данной аудиозаписи как таковой не удивляет. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что ничего нового для России здесь нет. Гражданам нашей страны известно, что ракеты, поражающие Белгород, доставляются Западом на Украину, поэтому странно было бы удивляться тому, что немцы не причастны к развязанному Вашингтоном конфликту.

По мнению эксперта, это уже не первая подобного рода утечка. Тем не менее это говорит о своего рода внутриполитической борьбе, в которой замешаны вооруженные силы Германии, поскольку утечки не могут быть такими частыми, которые являются предметом разбирательств на правительственном уровне.