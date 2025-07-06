Трампа призвали не налаживать контакты с Зеленским
Политолог Марков: Хорошие отношения с Зеленским приводят политиков к краху
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Политолог Сергей Марков считает, что президенту США Дональду Трампу не нужно заботиться о хороших отношениях с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.
Дело в том, отметил эксперт, что все политические лидеры, у которых с Зеленским были хорошие отношения, потерпели крах в политической карьере.
«Зеленский проклят», — написал Марков.
Политолог напомнил, что с «проклятием Зеленского» уже столкнулись экс-президент США Джо Байден, Борис Джонсон и другие британские премьер-министры, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Южной Кореи Юн Сок Ель и другие.
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