По словам декана факультета управления и политики МГИМО Генри Сарданяна, западные союзники Киева планируют использовать действующего украинского лидера с целью своевременной капитуляции киевского режима или его ликвидации. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что при точке критического момента у Владимира Зеленского будет два выбора: подписание акта о капитуляции для легитимности данного решения перед Западом, а в противном случае ликвидация режима с обвинением России.

По мнению эксперта, западные государства хотят возложить на президента Украины ответственность за неизбежность провала в конфликте.