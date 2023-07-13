Политолог Сатановский оценил умение Эрдогана стряхивать финансы с США
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Американский лидер Джозеф Байден хотел купить согласие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за 11-13 млрд долларов от МВФ с целью ратификации заявки Швеции в Североатлантический альянс. Эрдоган от финансов отказываться не стал, поскольку нужно восстанавливать страну после разрушительных землетрясений. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский рассказал, насколько выгодную сделку заключил турецкий лидер. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, землетрясения обошлись бюджету Турции в 100 млрд долларов, при этом Вашингтон отчаянно старался свергнуть Эрдогана, нанеся глобальный урон стране.
Эксперт дал высокую оценку руководству Турции за умение торговаться.