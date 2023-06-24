Политолог Сатановский рассказал о шансах Эрдогана отправить Кылычдароглу за решетку

Лидеру оппозиционной партии Турции Кемаль Кылычдароглу предъявлены обвинения по 28 искам, которые поданы против него действующим турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По большей части они касаются слов оппозиционера, произнесенным публично в отношении Эрдогана. В итоге Кылычдароглу может грозить 110 лет тюремного заключения. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский рассказал, каковы риски для Эрдогана, если тот решит посадить своего главного оппонента за решетку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, никаких издержек быть не должно, поскольку Эрдоган будет в течение пяти лет руководить страной, а на положении Кылычдароглу вряд ли как-то это скажется.

Эксперт отметил, что при этом в скором времени в Турции пройдут муниципальные выборы, и провал Кылычдароглу на парламентских выборах является преимуществом для Эрдогана.

Он подчеркнул, что Эрдоган является очень тонким политиком и стратегом и глупостями заниматься не будет.