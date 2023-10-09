Политолог Сатановский считает, что война с ХАМАС завершится ликвидацией Израиля

В субботу утром случилась масштабная ракетная атака на Израиль со стороны сектора Газа, также боевики вошли на территорию юга страны. На данный момент армией Израиля ведутся операции по очистке населенных пунктов, а в стране введено ЧП. Также Вооруженные Силы Израиля совершают атаки по позициям ХАМАСа в Палестине. По словам политолога Евгения Сатановского, Палестины как государства нет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что ХАМАС не подчиняется Палестине и ее главе.

По мнению эксперта, не исключено, что израильской армии удастся уничтожить ХАМАС в секторе Газа.

Он отметил, что существование Израиля сегодня под сомнением, поскольку он показывает собственную несостоятельность. Так, ситуация показала провал работы разведки, политиков и армии, поскольку на территории этой страны никогда не было войн и захватничества.

Сатановский подчеркнул, что Израиль исчезнет с лица земли при решении Ирана запустить Хезболлу и ударить напрямую.