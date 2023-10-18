Политолог Савельев считает, что палестинские беженцы будут обживать Европу

Египетские власти в ответ на давление со стороны Запада пригрозили выслать миллион беженцев из сектора Газа в Евросоюз. По словам политолога Григория Савельева, беженцы из Газы является прекрасным аргументом давления на западные государства со стороны арабского мира. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что Запад поддержал решение Израиля по выселению жителей из анклава, однако при условии заявления Египта и арабских государств о нежелании видеть палестинских беженцев на своей территории, то Запад встанет перед дилеммой: либо просить Иерусалим пустить беженцев домой, либо принимать их в Европе.

По мнению эксперта, на западе вырастет риск еврейских погромов, устроенных палестинцами и арабами.