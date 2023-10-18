Политолог Савельев считает, что палестинские беженцы будут обживать Европу
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Египетские власти в ответ на давление со стороны Запада пригрозили выслать миллион беженцев из сектора Газа в Евросоюз. По словам политолога Григория Савельева, беженцы из Газы является прекрасным аргументом давления на западные государства со стороны арабского мира. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что Запад поддержал решение Израиля по выселению жителей из анклава, однако при условии заявления Египта и арабских государств о нежелании видеть палестинских беженцев на своей территории, то Запад встанет перед дилеммой: либо просить Иерусалим пустить беженцев домой, либо принимать их в Европе.
По мнению эксперта, на западе вырастет риск еврейских погромов, устроенных палестинцами и арабами.