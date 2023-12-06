Политолог Сергиенко дал оценку скандалу в Германии в рамках визита президента Бразилии

В ходе визита бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Германию случился скандал. По словам политолога Владимира Сергиенко, стороны не договорились о едином подходе к сохранению лесов Бразилии. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что германской стороне не удалось оказать давление на бразильского лидера, поскольку немцам было показано, что они слишком далеко зашли в своей манере превосходства, и Бразилия в состоянии сама разобраться с собственными лесами.

По мнению эксперта, тема украинского конфликта в рамках визита не обсуждалась, что в итоге свидетельствует о том, что Германии и Бразилии не удалось договориться ни о чем.