Политолог Сергиенко дал оценку скандалу в Германии в рамках визита президента Бразилии
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
В ходе визита бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Германию случился скандал. По словам политолога Владимира Сергиенко, стороны не договорились о едином подходе к сохранению лесов Бразилии. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что германской стороне не удалось оказать давление на бразильского лидера, поскольку немцам было показано, что они слишком далеко зашли в своей манере превосходства, и Бразилия в состоянии сама разобраться с собственными лесами.
По мнению эксперта, тема украинского конфликта в рамках визита не обсуждалась, что в итоге свидетельствует о том, что Германии и Бразилии не удалось договориться ни о чем.