Политолог Сергиенко раскритиковал заявление Шольца о планах на десятилетний конфликт с Россией
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал готовиться к долгому противостоянию с Россией, сообщив, что Европа готова оказывать финансовую поддержку конфликту еще десять лет. Политолог Владимир Сергиенко заявил, что Шольц не сможет продержаться главой государства столько лет. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он также добавил, что у Евросоюза уже есть финансовые проблемы, в связи с чем заявлять о таких масштабных планах на долгое время очень самонадеянно.
Напомним, что против поддержки украинского конфликта выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считая, что Евросоюз при поддержке киевского режима рискует оказаться банкротом.