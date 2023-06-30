Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал готовиться к долгому противостоянию с Россией, сообщив, что Европа готова оказывать финансовую поддержку конфликту еще десять лет. Политолог Владимир Сергиенко заявил, что Шольц не сможет продержаться главой государства столько лет. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он также добавил, что у Евросоюза уже есть финансовые проблемы, в связи с чем заявлять о таких масштабных планах на долгое время очень самонадеянно.

Напомним, что против поддержки украинского конфликта выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считая, что Евросоюз при поддержке киевского режима рискует оказаться банкротом.