Глава Белого дома Джо Байден заявил, что предоставление Киеву американского оружия для ударов по Москве не имеет смысла. По словам политолога Владимира Шаповалова, Байден, как и Запад в целом, делает лицемерные заявления. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что, с одной стороны, Штаты принимают участие в конфликте с его начальной точки, именно западные страны, а не Зеленский, определяют и конкретные цели для нанесения ударов по территории нашей страны. С другой стороны, Запад действует так, как он предпочитает действовать всегда, то есть воевать чужим пушечным мясом и всевозможными способами дистанцироваться от конфликта.

По мнению эксперта, лицемерие таких заявлений еще и в том, что Вашингтон понимает, чем может завершиться для него разрешение украинской армии ударить по Москве. Соответственно, отечественный военный потенциал является вполне достаточным для нанесения катастрофичного ущерба самому Западу. Кроме того, Россия сегодня является единственной страной в мире, которая может нанести критический удар по США, и это является сдерживающим фактором.