По словам политолога Владимира Шаповалова, государства Североатлантического альянса не примут Незалежную в свой состав ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что в целом вильнюсский саммит обещает быть провальным, так как распиаренный план по вхождению Украины в альянс будет разочарованием для Киева.

По мнению эксперта, не ожидается даже разработанного механизма приема Незалежной в альянс. Поэтому мероприятие в целом окажется ударом по имиджу действующего украинского президента.

Шаповалов добавил, что, несмотря на то что Зеленский сообщал об отсутствии планов приехать в Литву, он вполне может там присутствовать, что вновь покажет истинное лицо лидера украинцам.