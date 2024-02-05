Политолог Шаповалов оценил очередной пакет антироссийских санкций Запада
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Евросоюз планирует включить свыше 200 физических и юридических лиц в готовящийся 13-й пакет антироссийских санкций. По словам политолога Владимира Шаповалова, очередной пакет санкций станет носить символическое значение. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что ничего нового ожидать не приходится, поскольку всевозможные направления санкций уже задействованы.
По мнению эксперта, прежние санкций не дали никакого положительного итога ни Брюсселю, ни Вашингтону.
Он отметил, что санкции в Евросоюзе в последнее время принимаются весьма тяжело, поскольку увеличивается недовольство и населения, и политических элит ряда стран.