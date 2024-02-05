Политолог Шаповалов оценил очередной пакет антироссийских санкций Запада

Евросоюз планирует включить свыше 200 физических и юридических лиц в готовящийся 13-й пакет антироссийских санкций. По словам политолога Владимира Шаповалова, очередной пакет санкций станет носить символическое значение. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что ничего нового ожидать не приходится, поскольку всевозможные направления санкций уже задействованы.

По мнению эксперта, прежние санкций не дали никакого положительного итога ни Брюсселю, ни Вашингтону.

Он отметил, что санкции в Евросоюзе в последнее время принимаются весьма тяжело, поскольку увеличивается недовольство и населения, и политических элит ряда стран.