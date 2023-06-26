Политолог Шаповалов рассказал о реакции западных стран на попытку мятежа в России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о важности поддержки Украины на фоне попытки мятежа в России. Политолог Владимир Шаповалов объяснил смысл реакции Запада на ситуацию с ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в реакции имеются несколько составляющих. Во-первых, подготовительный этап, в рамках которого Запад активно продвигал тезис о вероятности внутренних неурядиц в России и подсвечивал фигуру Евгения Пригожина.

Он подчеркнул, что западные государства глубоко разочарованы быстрой развязкой событий с попыткой мятежа, поскольку они рассчитывали на то, что в России начнется гражданская война.

Эксперт отметил, что победа России в конфликте на Украине будет означать конец пятисотлетней гегемонии Запада.