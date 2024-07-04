Политолог Шаповалов считает, что идею Путина о безопасности позитивно воспримут в ШОС
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея создания новой системы евразийской безопасности, о которой ранее заявил президент, обязательно будет упомянута на саммите ШОС, диалог с партнерами на эту тему уже идет. По словам политолога Владимира Шаповалова, тема на самом деле важна. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что ключевой идеей является справедливый миропорядок на евразийском континенте, наибольшем континенте земного шара, где находится самое большое количество стран, народонаселений, экономик и вооруженных сил.
По мнению эксперта, новая система евразийской безопасности должна прийти на смену фактически прекратившей свое существование системе европейской безопасности. А в действительности американское военное присутствие в Европе, Южной Корее, Японии и в прочих евразийских странах является ключевой угрозой евразийской безопасности.
Он подчеркнул, что нужно сменить так называемую атлантическую безопасность, которую выстраивает Вашингтон в качестве своей военной империи и которая является на самом деле угрозой всем остальным государствам. Государства ШОС поддержат идею Путина.