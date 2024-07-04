Политолог Шаповалов считает, что идею Путина о безопасности позитивно воспримут в ШОС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея создания новой системы евразийской безопасности, о которой ранее заявил президент, обязательно будет упомянута на саммите ШОС, диалог с партнерами на эту тему уже идет. По словам политолога Владимира Шаповалова, тема на самом деле важна. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что ключевой идеей является справедливый миропорядок на евразийском континенте, наибольшем континенте земного шара, где находится самое большое количество стран, народонаселений, экономик и вооруженных сил.

По мнению эксперта, новая система евразийской безопасности должна прийти на смену фактически прекратившей свое существование системе европейской безопасности. А в действительности американское военное присутствие в Европе, Южной Корее, Японии и в прочих евразийских странах является ключевой угрозой евразийской безопасности.

Он подчеркнул, что нужно сменить так называемую атлантическую безопасность, которую выстраивает Вашингтон в качестве своей военной империи и которая является на самом деле угрозой всем остальным государствам. Государства ШОС поддержат идею Путина.