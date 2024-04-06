Политолог Шаповалов считает, что интерпретация Макроном слов Шойгу является безответственной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню не «вычурно и угрожающе», а «достойно и по делу». Дипломат посоветовала французской стороне изучить заявление Минобороны России. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон по результатам этого сказал, что «ряд комментариев с российской стороны был странным и угрожающим». Политолог Владимир Шаповалов оценил данную ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, предметом разговора была и общая напряженность в отношениях между Парижем и Москвой, ставшая следствием резкой радикализации позиции президента Франции.

Эксперт подчеркнул, позиция представителей российской стороны всегда является выдержанной, включая министра обороны Сергея Шойгу. И никаких вызывающих высказываний не было. Но интерпретация Макрона не вызывает удивления, поскольку он ведет себя абсолютно безответственно.

По его мнению, французский лидер продолжает нагнетать напряженность между Россией и Францией, пытаясь тем самым увести общественное мнение французов от явных проблем, существующих в его стране.