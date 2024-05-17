Экс-замминистра нацбороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что западные союзники Киева должны стремиться любой ценой остановить конфликт в Незалежной ради спасения страны и ее народа, поскольку никакая помощь Запада не поможет Украине победить Россию. По словам политолога Владимира Шаповалова, заявление генерала основано на реальной ситуации на фронте. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что при этом генерал Скшипчак не является сторонником России или сторонником сближения с Россией. Это показатель того, что самые здравомыслящие, рационально мыслящие политики, военные специалисты Запада начинают прозревать и понимать, что время работает не на Незалежную и не на Запад, а сама ситуация на линии боевого соприкосновения переходит в катастрофическую фазу для Украины. Поэтому никакая военная помощь, никакие планы по размещению вооружений, по введению военных контингентов Запада не окажут помощь Незалежной.

По мнению эксперта, хотя на сегодня подобных голосов еще немного, но их число постоянно растет, так как ситуация быстро меняется в худшую сторону для Украины и государств Запада.