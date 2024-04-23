Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что решением выделить финансовую помощь Киеву Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы. По словам политолога Владимира Шаповалова, Штаты в этом отношении допускают серьезную ошибку. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что США показывают абсолютное нежелание диалога с Россией, стремление к эскалации конфликта и этим допускают серьезную ошибку, поскольку чем дольше эскалация, тем существенней будут потери для Белого дома, которые станут измеряться не столько в объеме долларов, потраченных на военные нужды Незалежной, сколько в утрате авторитета и позиций в мире.

По мнению эксперта, путь эскалации, выбранный политическими элитами США, является путем в никуда, потому что однополярный мир уже развалился.

Он подчеркнул, что у Вашингтона имелась хорошая возможность поменять свою внешнеполитическую линию бесконфликтно, однако она упущена.