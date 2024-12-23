Политолог Шатилов определил истинную причину прибытия премьера Словакии Фицо в Москву

По словам политолога Александра Шатилова, премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим визитом в Москву решал важные энергетические проблемы, тем не менее нельзя исключать, что он также зондировал почву на предмет готовности Москвы к заключению мирных соглашений. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что при этом не стоит считать Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана друзьями России, несмотря на то что они не являются нашими противниками, скорее их можно назвать просто нейтралами. Однако они тоже выполняют определенную функцию в плане давления на Москву с целью принудить ее к заморозке украинского конфликта.

По мнению эксперта, дела Киева сегодня настолько плохи, что Запад может стараться выторговать для него передышку, как было неоднократно с 2014 года, даже на невыгодных для украинской стороны условиях.

Ранее также политолог Семибратов назвал причины визита премьера Словакии Фицо в Москву.