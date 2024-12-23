Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заявил, что визит премьер-министра страны Роберта Фицо в Россию, где он встретился с Владимиром Путиным, стал лучшей «пощечиной» Владимиру Зеленскому. Политолог Евгений Семибратов рассказал, в чем смысл данной поездки. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, прежде всего это проявление классической бисмаровской реальной политики, когда среди стран Евросоюза осталось всего два главы государства, два лидера, так будет правильно сказать, которые реально оценивают обстановку в современных международных делах политики и экономики.

Эксперт добавил, что Фицо приехал по очень узкому, конкретному вопросу: договариваться о транзите газа, тем более что российский лидер заявлял, мы не против, а ключ проблемы лежит в Киеве, а для Словакии это принципиально важная вещь в силу того, что республика почти на все 100% зависит от поставок отечественного газа. Таким образом, Фицо сегодня является проводником № 2 в Европе для новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа.

По его мнению, возможно, прошел таким образом некий обмен мнениями в силу шагов, допущенных киевским режимом на протяжении последних полутора-двух недель, когда в адрес России, в адрес Орбана не раз позволялось недопустимое в дипломатическом поле хамство.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Фицо ситуацию на Украине и проблемы с поставкой газа в Европу.