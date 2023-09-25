По словам политолога Александра Шатилова, овации в адрес головореза СС в парламенте Канады не вызовут никакого осуждения на Западе. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что Оттава является верным союзником Вашингтона и Лондона, поэтому Варшава предпочтет не связываться с этим инцидентом.

По мнению эксперта, после Второй мировой войны Канада принимала бывших эсэсовцев и коллаборационистов, после чего ими была создана мощная диаспора, ставшая впоследствии одной из ведущих канадских лоббистов.

Он добавил, что международные еврейские организации маловероятно пожелают публично выступить против инцидента в парламенте, чтобы их не обвинили в связи с нашей страной.