Журналист одного из немецких СМИ заявил, что западным союзникам Незалежной стоит признать реалии, которые сложились в зоне боевых действий, и изменить формат дискуссий о вероятных вариантах завершения конфликта. По словам политолога Игоря Шатрова, политики стран Старого Света не могут позволить себе адекватно реагировать на реалии в массовом порядке. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что проблема здесь в том, что они в полной зависимости от Вашингтона и не могут из этой коли выскочить.

По мнению эксперта, все ждут итогов выборов президента США. Если у Вашингтона поменяется позиция по результатам выборов, все как один начнут петь иную песню. Но сейчас их заявления никоим образом не станут соответствовать ситуации на поле боя, и так называемое королевство кривых зеркал по-прежнему будет существовать.