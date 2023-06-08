Экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут стать непосредственными участниками в украинском конфликте при условии, что Вашингтон не предоставит Незалежной гарантий безопасности. По словам политолога Игоря Шатрова, именно государства Прибалтики и Польша подталкивают Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что у Латвии, Литвы и Эстонии имеются совершенно необоснованные опасения, что следующим регионом станет Прибалтика, а Польша надеется получить часть украинской территории.

По мнению политолога, эти государства активно подталкивают те страны, которые могут реально повлиять на ситуацию, например Германия и Франция, к тому, чтобы они тоже настроились на участии в украинском конфликте.

Шатров подчеркнул, что подобное развитие событий чревато третьей мировой войной. Он подчеркнул, что она уже идет, всего лишь в завуалированном формате.





