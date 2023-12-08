Политолог Шатров оценил планы Вашингтона принудить Москву к переговорам

Первый помощник американского лидера по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон планирует к концу следующего года вывести Москву на переговоры на выгодных для Киева условиях. По словам политолога Игоря Шатрова, это является не более чем попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что заявление сделано в самый подходящий момент, когда сами Штаты не в состоянии обеспечить дальнейшую поддержку Незалежной, при этом заявляя, что продолжат оказывать помощь киевскому режиму.

По мнению эксперта, во-первых, это обычный блеф, а во-вторых, попытка сохранить собственный авторитет и показ своей силы.