Политолог Шатров раскрыл суть послания Столтенберга солдатам ВСУ

По словам политолога Игоря Шатрова, члены НАТО так и не пришли к единому мнению по вопросу вступления Незалежной в военный блок, и генсек альянса Йенс Столтенберг на данный момент может только пообещать Киеву какие-то более льготные условия в будущем. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что Евросоюзу нужно, чтобы военные действия продолжались с целью украинскими силами ослабить Россию. Именно для этого делаются подобные заявления, чтобы поднять дух разочаровавшихся в западных обещаниях украинских военных.

Эксперт подчеркнул, что в вопросе вступления Незалежной в альянс стоит вопрос прекращения военных действий, поэтому вступления в ближайшее время не предвидится.