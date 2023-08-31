Политолог Шатров считает, что России ничего не известно о планах КНР вступать в переговоры с США

Вместо председателя КНР Си Цзиньпина представителем страны на саммите Большой двадцатки в Нью-Дели может стать премьер Госсовета Ли Цян. Российскую делегацию должен возглавить глава МИД России Сергей Лавров. По словам политолога Игоря Шатрова, несмотря на то что данный форум остается важным, для Поднебесной больше важны ШОС и БРИКС. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что эти саммиты уже прошли, двусторонние встречи у Пекина с европейской делегацией также прошли, но время для возобновления диалога на высшем уровне с США еще не настало.

По мнению эксперта, России ничего не известно о планах КНР вступить даже в случайные переговоры с Вашингтоном.

Он добавил, что работа в рамках БРИКС для Поднебесной будет иметь большее значение, чем формат G20. Кроме того, могло определенную роль сыграть для главы КНР и отсутствие российского лидера на саммите Большой двадцатки.