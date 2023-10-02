Политолог Шатров считает, что у Германии и Европы в целом имеется большой повод для беспокойства
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По мнению историка Тарика Сирила Амара, Германия заплатит «страшную цену» за свою антироссийскую политику. По словам политолога Игоря Шатрова, у Германии и всего Евросоюза уже на данный момент имеются причины для беспокойства. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что ФРГ держит на своих плечах всю европейскую экономику, поэтому при ее падении возникнет эффект домино.
По мнению эксперта, немецкая экономика уже сейчас испытывает проблемы из-за отсутствия дешевого российского голубого топлива, а также страна потеряла множество собственных предприятий, которые США вывезли на свою территорию.
Он добавил, что, оказывая поддержку Незалежной, Евросоюз и Германия еще больше зависят от Вашингтона, поэтому всему Евросоюзу грозит сильнейший кризис.