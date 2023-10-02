По мнению историка Тарика Сирила Амара, Германия заплатит «страшную цену» за свою антироссийскую политику. По словам политолога Игоря Шатрова, у Германии и всего Евросоюза уже на данный момент имеются причины для беспокойства. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что ФРГ держит на своих плечах всю европейскую экономику, поэтому при ее падении возникнет эффект домино.

По мнению эксперта, немецкая экономика уже сейчас испытывает проблемы из-за отсутствия дешевого российского голубого топлива, а также страна потеряла множество собственных предприятий, которые США вывезли на свою территорию.

Он добавил, что, оказывая поддержку Незалежной, Евросоюз и Германия еще больше зависят от Вашингтона, поэтому всему Евросоюзу грозит сильнейший кризис.