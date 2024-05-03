Венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что разговоры глав стран-членов Евросоюза о возможной войне в Европе показывают их реальные намерения. Политолог Игорь Шатров дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, французский президент уже не первый раз высказывается о том, что в случае прорыва российской армией фронта Париж готов ввести войска на территорию Незалежной. Поэтому все подобные размышления о войне в Европе имеют под собой конкретную почву, существуют планы привлечения к войне вооруженных сил стран Североатлантического альянса, и данные планы уже имеются в штабах этих государств.

Политолог подчеркнул, что война не в интересах Брюсселя, его к этому подталкивает Вашингтон, используя всевозможные инструменты.

По его мнению, зависимость Европы от Штатов вот таким образом сегодня проявляется, то есть она не может противостоять данному давлению, поэтому на самом деле готовится к войне, хотя самой Европе это не нужно.