Политолог Ширинкина отметила лицемерие американских властей после встречи Си Цзиньпина с Байденом

По словам политолога Анны Ширинкиной, американское лицемерие доходит до таких уровней, что скрывать его уже нет смысла. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что Белый дом выражает пренебрежение ко всему, что как-либо отличается от его представления об идеальном.

По мнению эксперта, об этом свидетельствуют прямые слова Байдена, назвавшего своего китайского коллегу диктатором и объявившего Китай «страной, отличающейся от США».