Политолог Ширинкина отметила лицемерие американских властей после встречи Си Цзиньпина с Байденом
Фото: [©Сергей Савостьянов/РИА Новости]
По словам политолога Анны Ширинкиной, американское лицемерие доходит до таких уровней, что скрывать его уже нет смысла. Об этом сообщает Life.ru.
Она добавила, что Белый дом выражает пренебрежение ко всему, что как-либо отличается от его представления об идеальном.
По мнению эксперта, об этом свидетельствуют прямые слова Байдена, назвавшего своего китайского коллегу диктатором и объявившего Китай «страной, отличающейся от США».