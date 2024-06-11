Политолог Швейцер пояснил бесполезность проведения конференции в Швейцарии

По словам политолога Владимира Швейцера, швейцарская конференция не будет иметь политического веса, так как в ней не принимают участие ключевые фигуры, то есть генсек ООН, президенты США и Франции. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что на мероприятии состоится обсуждение какой-то действительно актуальной темы без каких-либо решений, которые никому и не нужны. Также и любые подписанные документы по итогам данной конференции не будут иметь практически никакой силы.

По мнению эксперта, мир находится на весьма опасном этапе, когда никакие мирные конференции и соглашения не могут решить проблемы. Так, французский президент Эмманюэль Макрон, по сути, был лидером Европы, а последние события в политической жизни этого государства показывают, что у него абсолютно все потеряно.