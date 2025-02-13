Политолог Скориков дал оценку беседе Путина и Трампа

В информационном поле широко обсуждают телефонный разговор главы государства Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков дал оценку данному событию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, более всего важно в этой ситуации, что глава государства Владимир Путин повторил неоднократно озвученное главное условие, необходимое для прочного мира. В этом случае речь идет именно о мире, а не о временной заморозке.

Эксперт добавил, что ключевым условием является демонтаж «майданного» режима в Незалежной. Конкретика заключается в отмене всех русофобских законов, возвращении к демократии с участием немайданных, непрозападных сил во внутренней политике соседней республики, отказе навсегда от перспектив членства в альянсе, прекращении преследования УПЦ, отмене законов, которые дискриминируют русский язык.

Ранее Трамп объявил о возможности мира после успешных преобразований со Европой и Украиной.