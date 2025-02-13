«Великолепные переговоры» с Россией и Украиной: Трамп заявил о шансе на мир

Президент США Дональд Трамп сообщил об успешных переговорах с представителями России и Украины, которые могут привести к завершению конфликта между странами.

В социальной сети Truth Social появилось сообщение Дональда Трампа, вселяющее надежду на возможное прекращение конфликта на Украине. Американский лидер рассказал о проведенных переговорах с российской и украинской сторонами, охарактеризовав их как «великолепные».

По словам президента США, состоявшийся диалог открывает реальные перспективы для прекращения кровопролития. Трамп подчеркнул, что нынешний конфликт принес множество жертв, и его необходимо остановить.

Активное участие США в переговорном процессе может стать решающим фактором в поиске путей урегулирования конфликта. Позитивная оценка прошедших переговоров президентом Трампом свидетельствует о возможном прорыве в дипломатических усилиях по достижению мира на Украине.

Ранее в Киеве увидели плохой знак в том, что Трамп сперва поговорил с Путиным.