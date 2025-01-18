Политолог Скубченко назвал причины требования снизить возраст мобилизации на Украине
Политолог: снижение возраста мобилизации на Украине необходимо для госпереворота
Фото: [Официальный сайт президента Украины]
Политолог Александр Скубченко пояснил цель давления на украинского лидера со стороны Вашингтона в вопросе уменьшения возраста мобилизации. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что людей от 18 до 25 лет намного меньше, чем подлежащих мобилизации в возрасте от 25 до 60 лет. Таким образом, на Зеленского данное давление оказывается, чтобы был повод совершить государственный переворот и поменять Зеленского на кого-то другого, а вовсе не для пополнения украинской армии.
По мнению эксперта, причина малой численности молодых людей в данном возрасте в том, что они родились в период сильнейшего демографического кризиса в начале этого века, а также выехали с родителями за границу.
Он подчеркнул, что Зеленский не хочет снижать возраст, поскольку сам понимает, против кого направлено данное требование.
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