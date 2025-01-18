Политолог Александр Скубченко пояснил цель давления на украинского лидера со стороны Вашингтона в вопросе уменьшения возраста мобилизации. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что людей от 18 до 25 лет намного меньше, чем подлежащих мобилизации в возрасте от 25 до 60 лет. Таким образом, на Зеленского данное давление оказывается, чтобы был повод совершить государственный переворот и поменять Зеленского на кого-то другого, а вовсе не для пополнения украинской армии.

По мнению эксперта, причина малой численности молодых людей в данном возрасте в том, что они родились в период сильнейшего демографического кризиса в начале этого века, а также выехали с родителями за границу.

Он подчеркнул, что Зеленский не хочет снижать возраст, поскольку сам понимает, против кого направлено данное требование.

Ранее СМИ рассказали о коварном плане Запада в отношении Украины.