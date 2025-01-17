По мнению экспертов, интересы украинцев никогда не являлись приоритетом для западных государств. В публикации также отмечается, что Украина и ее народ стали «жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию».

Бесчеловечную политики Запада также подтверждает оказываемое им на Киев давление с целью снижения призывного возраста до 18 лет. Высказывается в публикации и мнение о том, как следовало поступить для предотвращения конфликта.

«Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года. Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца», — заявили авторы статьи.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы России с использованием «Искандера-М» нанесли удар по криворожскому учебному центру ВСУ.