По словам политолога Александра Скубченко, Вашингтон и Брюссель в разы снизили финансовую поддержку Киеву на фоне своих внутренних проблем. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что в Штатах развиваются внутренние политические распри в связи с приближающимися выборами, а у Евросоюза тоже нет возможности оказывать финансовую поддержку Незалежной.

По мнению эксперта, глобальная помощь Запада не смогла помочь Украине за этот год сдвинуть линию фронта.