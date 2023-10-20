По словам политолога Александра Скубченко, в политическом поле в Незалежной все против ее действующего лидера. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что после того, как Зеленского уберут, все его противники станут между собой конкурировать за право стать лучшим слугой Штатов.

По мнению политолога, Владимир Зеленский «как политик уже труп», однако в плане его как человека вопрос еще не решен.

Он добавил, что действующий украинский президент является непроамериканским президентом, а является агентом МИ-6.