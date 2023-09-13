Политолог Смолин дал оценку визиту Ким Чен Ына в Россию

На космодроме Восточный проходит встреча российского и северокорейского лидеров. Ким Чен Ын назвал отношения с Москвой приоритетными для его страны. Политолог Михаил Смолин дал оценку информационной, внешнеполитической и практической сторонам визита северокорейского лидера. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, на фон желания Запада изолировать Россию визит Ким Чен Ына показывает, что лидеры других стран воспринимают нашу страну по-другому, они готовы обсуждать широкий спектр сотрудничества.

Эксперт добавил, что ввиду распиаренности фигуры Ким Чен Ына как на Востоке, так и на Западе, его визит в Россию создаст некую интригу.

По его мнению, Северная Корея вполне может быть полезна России в военном деле, а Россия полезна в поставках продовольствия.