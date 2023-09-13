Политолог Смолин дал оценку визиту Ким Чен Ына в Россию
Фото: [©Михаил Метцель/РИА Новости]
На космодроме Восточный проходит встреча российского и северокорейского лидеров. Ким Чен Ын назвал отношения с Москвой приоритетными для его страны. Политолог Михаил Смолин дал оценку информационной, внешнеполитической и практической сторонам визита северокорейского лидера. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, на фон желания Запада изолировать Россию визит Ким Чен Ына показывает, что лидеры других стран воспринимают нашу страну по-другому, они готовы обсуждать широкий спектр сотрудничества.
Эксперт добавил, что ввиду распиаренности фигуры Ким Чен Ына как на Востоке, так и на Западе, его визит в Россию создаст некую интригу.
По его мнению, Северная Корея вполне может быть полезна России в военном деле, а Россия полезна в поставках продовольствия.