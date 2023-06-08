Кандидат в американские лидеры от демократов Роберт Кеннеди-младший сообщил, что действия Вашингтона превратили Незалежную в скотобойню. По мнению политолога Михаила Смолина, данное заявление имеет способность повлиять на отношение части американцев к украинскому конфликту. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что такое высказывание служило своеобразным инструментом политической борьбы на предстоящих выборах.

Эксперт также пояснил, что американский народ всегда были чувствителен к большим потерям.

По мнению Смолина, аналогичная критика в ходе предвыборной кампании будет нарастать еще больше.

Он добавил, что США планировали «решить проблему» с Россией, потом с Китаем, не пони мая, что это непосильная задача для них, поэтому США перешли определенную грань и стали стороной конфликта.