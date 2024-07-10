Страны Североатлантического альянса в рамках саммита в Вашингтоне намерены объявить о выделении Незалежной в следующем году помощи не менее чем на 40 млрд евро, «чтобы Украина могла одержать победу» над Россией в ходе конфликта. По словам политолога Михаила Смолина, в результате Незалежной мало что достанется от стран-членов этого военного блока. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что сумма значительно усохла. Кроме того, это весьма далекие планы в нынешней геополитической ситуации. Незалежной необходимо еще дотянуть до этого года в своем противостоянии с Россией.

По мнению политолога, также подобные суммы, как правило, не передаются из рук в руки. Они, вероятнее всего, будут вложены в военно-промышленный комплекс стран альянса. В результате будет произведено оружие, которое явно не в том объеме, как заявлено, будет передано украинской стороне, если она каким-то образом сможет дотянуть до тех времен. К тому же не стоит забывать про огромную коррупционную составляющую не только в странах НАТО, но и в Киеве.