Политолог Смолин считает, что Токио не желает оказывать Киеву военную помощь

В Токио проходит конференция по содействию экономическому росту и восстановлению Незалежной. При этом обращение украинского лидера с видеопосланием к участникам было отменено по «причинам с украинской стороны». По словам политолога Михаила Смолина, японские власти явно не хотят заниматься поставками вооружения киевскому режиму. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что также Токио против того, чтобы Москва его воспринимала как сторону. Активно накачивающую Киев вооружением.

По мнению эксперта, нельзя исключать, что это является причиной отмены выступления Владимира Зеленского перед участниками мероприятия.