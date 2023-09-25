Политолог Смолин заявил, что навязываемые Западом «правила» порваны в клочья

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после Генеральной ассамблеи ООН остался недоволен тем, что «правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», а развивающиеся страны Глобального Юга ведут поиск «альтернативы Западу». По словам политолога Михаила Смолина, Боррель продолжает придерживаться мнения, что Европа — это «сад», а весь остальной мир является «джунглями». Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что глава европейской дипломатии удивлен тому, что государства с населением полтора миллиарда жителей и более не желают выстраиваться в затылок Брюсселю и Вашингтону.

По мнению эксперта, Боррель высказал весьма характерную для европолитиков позицию, якобы обиды на то, что мир не желает следовать их правилам.

Он отметил, что Боррель не может провести анализ происходящих изменений в мире.