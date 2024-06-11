Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц с треском проиграли выборы и из последних сил цепляются за власть. По словам политолога Михаила Смолина, оба президента, осознавая последствия своей политики, активно продвигают украинскую повестку в надежде удержаться у власти. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что при этом их отставка возможна лишь в том случае, когда Вашингтон разочаруется в их деятельности. Этим и объясняется чрезмерная активность со стороны указанных политиков. Из-за того что экономическая система с поставкой дешевых отечественных энергоносителей разрушена, европейская экономика испытывает довольно тяжелые обстоятельства, силы, выступившие против устоявшихся отношений с Москвой, находятся в тяжелом положении, и только политическая повестка по поводу украинского конфликта, за помощь Киеву поможет продлить их власть, из-за чего они всячески делают ставку на то, чтобы на данной карте еще продержаться.

По мнению эксперта, при этом в некоторых европейских государствах считают данную политику тупиковой. У национальных правительств государств, входящих в Евросоюз, существуют более животрепещущие интересы, которые никаким образом не связаны с расширяющейся военной деятельностью.