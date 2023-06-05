Премьер-министр Бельгии сообщил, что переданное Незалежной их оружие не должно применяться на территории РФ. Политолог Дмитрий Солонников рассказал о вероятных последствиях данного заявления. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в Бельгии антивоенные настроения достаточно сильные. Бельгийское правительство старается продемонстрировать отсутствие агрессии в своей позиции, то есть они поддерживают Киев, но выступают против войны с Москвой.

Эксперт подчеркнул, что тем не менее передача Киеву оружия равна тому, что дать наркоману наркотик и требовать, чтобы он лишь смотрел на него.

По мнению Солонникова, при этом даже если Брюссель убедится в использовании их оружия в Белгородской области, маловероятно будут какие-то последствия.