Президент Незалежной Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу того, что на саммите НАТО в Литве «обсуждаются формулировки без Украины» по приглашению страны в альянс. Он считает, что сам факт «приглашения» не должен подразумевать определенные условия, которые Незалежной следовало бы выполнить. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, почему в реальности киевский режим в глазах западных стран не заслуживает даже приглашения в этот блок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в настоящее время происходит нагнетание напряженности перед саммитом и стремление сыграть в пользу позиции государств, требующих вступления Украины в альянс здесь и сейчас, однако на деле все остается на уровне обещаний.

Эксперт отметил, что следствием этого станет множество скандалов, поскольку нынешний украинский лидер является мастером театральных представлений.

По его мнению, следует меньше обращать внимания на выпады украинского лидера в адрес военного блока, так как процесс интеграции Украины в альянс станет продолжаться.

Политолог подчеркнул, что давно известно, что Киев используется Западом радио противостояния с Москвой, а сама по себе Украина никого не интересует.