Политолог Солонников считает, что Москве важны темы ля обсуждения в ходе мирных переговоров

Папа римский Франциск разрабатывает идею проведения в Ватикане мирных переговоров представителей Москвы и Киева. По словам политолога Дмитрия Солонникова, в данном случае Россию интересует не место переговоров, а темы, которые планируется обсуждать. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Москве не нужны переговоры, где ее будут стараться обмануть.

Россия всегда готова была к мирным переговорам, однако власти киевского режима сами наложили на это вето.