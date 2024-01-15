Политолог Солонников считает, что Москве важны темы ля обсуждения в ходе мирных переговоров
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Папа римский Франциск разрабатывает идею проведения в Ватикане мирных переговоров представителей Москвы и Киева. По словам политолога Дмитрия Солонникова, в данном случае Россию интересует не место переговоров, а темы, которые планируется обсуждать. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что Москве не нужны переговоры, где ее будут стараться обмануть.
Россия всегда готова была к мирным переговорам, однако власти киевского режима сами наложили на это вето.